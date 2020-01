Sol Pérez se refirió a la posibilidad de estar embarazada

El sábado un tierno video en el que Guido Mazzoni, el empresario novio de Sol Pérez le acaricia la pancita con amor despertó la alarma de todos y encendió los rumores de embarazo. En el clip se los ve muy enamorados y a él muy encariñado con el vientre de ella. ¿Sol Pérez está embarazada? fue la pregunta que se hicieron todos los medios.

La protagonista de la "20 Millones", la obra de Carmen Barbieri en Mar del Plata disfruta del éxito que tiene la pieza en el balneario bonaerense y convive con su pareja, quien es dueña de una cadena de gimnasios, lugar donde la conoció al exchica del clima y también panelista de "Involucrados" el ciclo de América.

Este lunes, en un móvil con el programa, la actriz se refirió a los rumores y aseguró que será feliz si estuviese embarazada: "Si viene un bebe sería feliz, no tendría ningún problema en convertirme en madre. Es uno de los sueños que una siempre tiene o piensa para el futuro. Con respecto a mis parejas siento que siempre elegí mal a mis novios pero creo que esta vez no me equivoqué. Igual con mi actual novio tuvimos crisis de convivencia para ya la superamos", contó.