Alejandro Fantino se metió en el tema Michael Bublé y Luisana Lopilato

La polémica estalló luego de que varios usuarios de las redes sociales aseguraran que Michael Bublé tuviera gestos poco amables o de maltrato hacia su esposa, Luisana Lopilato. Todo sucedió luego de que ellos hagan un "live" en Instagram en donde el cantante canadiense no sólo la interrumpe sino que la "empuja" con su brazo. Es más tanto "lío" se armó que la propia actriz argentina tuvo que grabar un clip (que podés volver a ver al final de la nota) haciendo un descargo.

Por supuesto el tema no pasó desapercibido en ningún medio de comunicación y hasta el la televisión analizaron cada gesto del interprete y en las redes subieron más videos para "justificar" las malas actitudes de Bublé con Lopilato. Obviamente hay quienes atacaron a Michael y la gran mayoría que decidió no opinar o no juzgar al canadiense.

Ahora quien si se metió en medio de la polémica fue Alejandro Fantino quien en su programa por América "Fantino a la tarde" pasó las imágenes del video del "escándalo" y opinó duramente: "Ah, pero miren esto, no se entiende, este tipo es un tarambana. No sé entiende porque hace lo que hace. No tengo otra cosa que decir, un tarambana total", dijo y así sentenció a Bublé...

La pregunta es, ¿hasta cuándo durará el tema?