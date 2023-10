Las versiones sobre un supuesto romance en el pasado entre Soledad Solaro y Manu Urcera, pareja de Nicole Neumann, siguen resonando.

Aunque la modelo negó enérgicamente estas especulaciones en los medios, ha compartido detalles sobre cómo decidió abordar el tema con Nicole Neumann.

En una entrevista con Maru Leone para el programa "Implacables", Solaro se mostró segura y directa al abordar el tema de los rumores de romance con Urcera. "A mí me causa mucha gracia tener que salir a desmentir esto", expresó. Además, aclaró que no es una figura mediática y no siente la necesidad de hacerlo, pero debido a las circunstancias, decidió hablar para evitar malentendidos.

La charla entre Soledad Solaro y Nicole Neumann

Soledad explicó su razón para hablar con Nicole Neumann sobre el asunto: "La llamé a Nicole y le dije 'Gorda, ¿querés que salga a desmentir algo? O sea, lo hago por vos'. Tengo respeto por ella porque estoy lejos de todo eso", aclaró la modelo.

Solaro también aclaró que tanto ella como Manu Urcera y Nicole Neumann están en paz con la situación. "Nicole duerme tranquila, Manu duerme tranquilo, yo duermo tranquila", afirmó, destacando que no hay nada de lo que preocuparse. Además, subrayó su aprecio por Nicole como colega y amiga, revelando que está invitada a su boda, que se llevará a cabo el próximo mes.

