Hace unos meses, y a poco tiempo de la esperada boda de Nicole Neumann y Manu Urcera, se conoció el rumor de un supuesto romance entre Soledad Solaro y el piloto poco antes de que comenzara su relación con la modelo.

Ahora, fue el equipo de Socios del Espectáculo quien dio más detalles del encuentro íntimo entre ambos. “Tengo todo. Hicieron fotos juntos en termas de Río Hondo, ahí pegaron onda, y a la siguiente carrera se encontraron en el hotel en el que él se hospedaba y pasaron la noche ahí", comenzó Paula Varela.

Imagen reciente de Manu Urcera.

Luego, la panelista aclaró que a pesar de que Soledad estaba soltera, aparentemente Manu no lo estaba: "Él creo que estaba en pareja con la anterior gestión, Sole estaba soltera”.

Por último, Paula contó que Soledad Solaro y Manu Urcera se seguían en todas las redes sociales, pero cuando comenzó a salir con Nicole Neumann, él la borró de todos lados. “No era temporal a Nicole esto, era algo anterior”, aseguró Mariana Brey.

Qué dijo Nicole Neumann sobre el romance de Soledad Solaro y Manu Urcera

En sus historias de Instagram, la modelo hizo un extenso descargo tras los rumores que circularon los medios sobre su pareja: "Me sorprende la poca responsabilidad de algunos escribiendo cosas que no existieron, cosas que supuestamente dije... que no dije. Cosas que no pasaron, por ejemplo, poner que gente amiga mía es ex de Manu y que yo fui una falsa porque en un evento la saludé".

Por último, Nicole Neumann aclaró que tiene buena onda con Soledad Solaro a pesar de su pasado con Manu Urcera: "Si hay algo que no soy es falsa, primero. Después, Sole en este caso, no salió con Manu... Creí que ya estaba re contra aclarado. Así que si estuve charlando con ella, sacándome fotos, filmando historias, es porque realmente tengo buena onda".

J.C.C