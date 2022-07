La confesión de Tamara Paganini sobre su oscuro pasado previo a Gran Hermano

Con la próxima vuelta de "Gran Hermano", Tamara Paganini volvió a reaparecer en los medios de comunicación y en una entrevista con Gastón Pauls para el ciclo "Seres Libres", habló de su oscuro pasado previo a ingresar al reality.



La mediática habló en particular de su adicción a las drogas que vivió cuando era muy joven. “Creo que la primera vez que perdí el control fue con la cocaína. Yo era muy chica, tenía 16 años, tomé cocaína desde los 16 hasta los 19 años. Mi familia no tenía plata, o sea, yo ni siquiera podía robarle a mi viejo. Entonces salí a robar autos. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese ‘lujo’, porque yo en ese momento lo tomaba como un lujo ir a comprar cocaína”, contó Tamara.

“Quería tomar todo el tiempo. No hacía falta que se me vaya el efecto para querer tomar más. Si me ponías una bolsa me la tomaba toda, me ha sangrado la nariz y yo en vez de estar preocupada por eso estaba preocupada porque no se me vaya la merca, que no se me vaya con la sangre. Una locura”, recordó sobre su época de adicciones.

Tamara Paganini reveló por qué tomó la decisión de alejarse de los medios

En medio de la charla con Gastón Pauls, Tamara Paganini habló sobre cómo la afectó su repentina fama tras su paso por Gran Hermano y por qué decidió alejarse del mundo del espectáculo.

“La fama me hizo mucho daño. Ahora los haters te escriben o te mandan un audio, en esa época los haters me escupían gallos en la cara, en el cuerpo. Me pasaba cuando iba a hacer una presentación a algún boliche, porque no tenía otra manera de trabajar, porque no podía conseguir un laburo normal”, relató Paganini.



A 21 años de su paso por el reality que la hizo conocida, ahora mantiene un trabajo de bajo perfil aunque en sus redes sociales comparte videos y opiniones sobre lo que se comenzó a reflotar con la pronta llegada de una nueva emisión de GH. “Según los haters soy millonaria, en mi cuenta de Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata”, comentó y agregó: “Estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”,