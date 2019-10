Tamara Pettinato habló de la denuncia contra Felipe y lo defendió

Tamara Pettinato rompió el silencio y se refirió a la denuncia contra su hermano Felipe por abuso sexual simple.

El imitador de Michael Jackson fue acusado por la hermanastra de su actual pareja, Sofía Colosante. “No quiero obviar el tema porque quedarse callado cuando no tenés nada que ocultar es darle la razón a la otra parte y es un hecho que no sucedió. Para nosotros no es nueva la historia, sale ahora en los medios, pero esto viene de hace un tiempo”, contó la actriz en el programa Y ahora quién podrá ayudarnos, de Radio con Vos.

La rubia pidió a la audiencia que, antes de juzgar, se informen y remarcó que la denuncia es falsa, que es una historia ya conocida. "Felipe va a quedar manchado, aunque de nuestro lado sabemos que no sucedió. Las denuncias falsas existen también. Porque yo escucho mucho eso de que siempre hay que ponerse del lado de la mujer o si una mujer denuncia por algo es. Y, en este caso, hay toda una historia detrás que no voy a contar porque los abogados nos pidieron que todavía no contemos nada”, aclaró.