Pollo Álvarez y Tefi Russo generaron comentarios en redes sociales después de elegir pasar Navidad por separado.

La organización familiar fue motivo de algunos rumores que la cocinera salió a aclarar en redes sociales. "¿Por qué tu mujer nunca te acompaña o nunca se hace ver con tu familia?", le preguntaron en redes. "Ella pasa con su familia y yo con la mía, porque Año Nuevo pasamos juntos. Todo más que bien", aclaró sobre esta decisión.

Pero al parecer, esta respuesta no conformó a los seguidores de la pareja quienes insistieron en asegurar que algo pasaba entre ellos. “Si supieran que no siempre dormimos juntos. Que cuando la logística es complicada decidimos resolver de la manera más sencilla, aunque sea separados, y no nos enroscamos ni nos sentimos menos”, dijo Tefi Russo en su Instagram.

Tefi Russo enfrentó rumores de separación con el Pollo Álvarez

La palabra de Tefi Russo

El Pollo Álvarez y Tefi Russo viajaron a Mar del Plata para disfrutar de vacaciones antes de que empiece el año laboral. “Cada uno sigue con sus gustos, sus tiempos, sus prioridades y también compartimos otros que elegimos juntos. Ni menos ni más amor que otras elecciones de vida. Ni menos ni más compañía que quienes están pegados 24/7. Ni menos ni más garantías que otras fórmulas. Simplemente la nuestra”, agregó.

Tefi Russo también siguió con su fuerte mensaje y se dirigió a la prensa: “Respecto a la prensa, creo con respeto, que a veces quedó un poquito desactualizada laburando en digital. También entiendo que es trabajo, que los clicks son el anzuelo, y a la larga lo redituable. Guste o no, todos somos parte de eso”, concluyó.