Tomás Dente devastado por la muerte de la cantante de Roxette

View this post on Instagram

Gran guerrera: el cielo te recibe lleno de colores! El sol y la luna en tus ojos. Los ángeles cantan tus canciones. No se puede vivir sin dolor, solo hay que aprender a convivir con él. Gracias por haber hecho mi vida más feliz y por haber espolvoreado mi infancia con las melodías más agradables. No hay nada que las palabras puedan expresar en este momento.Ahora es tiempo de cantarle a ese Dios al que tanto nombraste y rescataste!!!! TODA MI VIDA RESUMIDA EN UNA CANCION...BUENA GIRA GRAN MARIE!!!!!!! 💜💚♥️❤️🧡