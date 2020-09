Tyago Griffo, el hijo de "la Bomba Tucumana", confesó que está enamorado de Flor Torrente

Inesperadamente, Tyago Griffo quien participa de "Cantando por un Sueño" junto a su madre, Gladys "la Bomba Tucumana" sorprendió a todos durante una entrevista radial al confesar que Flor Torrente, la hija de Araceli González quien también es participante del programa, es "todo lo que un hombre quisiera tener".

Mientras era entrevistado por Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el participante confesó: “Hay una chica que me parece que es el ideal de cualquier hombre, te diría para mí. Lo que cualquier hombre quisiera, que es Flor Torrente. La veo como una chica que es todo lo que está bien. Me siento lejos, muy lejos de poder llegar ahí. No nos conocemos, es más, lo estoy diciendo por primera vez”, comenzó el Bombito, a corazón abierto.

Finalmente agregó: "Además de ser hermosa físicamente, que tampoco es una novedad lo que estoy diciendo, me parece una chica perfecta, fina, talentosa, es todo lo que está bien y todo lo que un hombre quisiera tener. Me muero si Araceli algún día llega a ser mi suegra", terminó diciendo a pura carcajada y admitió que cuando la vio sintió que era amor a primera vista.