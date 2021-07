Valeria Gastaldi fue mamá por tercera vez: mirá la primera foto de su bebé

Valeria Gastaldi fue mamá por tercera vez y presentó Lorenzo, fruto de su relación con el músico Facundo Pereyra Iraola.

La cuenta Chusmeteando mostró la imagen de la cantante junto al recién llegado que nació este jueves.

La hija de Marcos Gastaldi ya es mamá de Santino (10) y Manuel (5) se refirió al especial segundo nombre que lleva su bebé, en homenaje a su papá. . "Tiene un segundo nombre con una connotación especial este varón", dijo en exclusiva para CARAS.

Valeria Gastaldi y su bebé.

La emotiva confesión de Valeria Gastaldi: "Este bebé me lo mandó él"

Durante 2020, Valeria Gastaldi despidió a su papá Marcos, quien falleció tras padecer demencia con cuerpos de Lewy, un tipo de enfermedad similar al Alzheimer.

En ese momento, la ex integrante de Bandana aseguró que el segundo nombre de su niño sería Marcos, en honor a su papá. "La gente me dice que me lo mandó él y lo dice desde un lugar súper cariñoso, personas de mi familia, del entorno de los nenes, siempre me dicen 'esto te lo mandó tu viejo', me llegó la misma frase de diferentes lugares, es muy impactante. Es muy lindo".

Marcos Gastaldi y Marcela Tinayre.

Luego, reveló cómo fue la despedida del marido de Marcela Tinayre en plena cuarentena estricta. "Papá se apagó en una semana. Y eso fue shockeante. Lo teníamos tan bien cuidado con la internación domiciliaria… Pero se complicó, nos lo sacaron de las manos y no lo pudimos ver más", agregó.

AM