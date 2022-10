Wanda Nara aseguró tener "miedo" tras el cruce con Mauro Icardi en redes sociales

Wanda Nara y Mauro Icardi están en el peor momento de su relación y mientras ella asegura que está separada, el futbolista insiste en que siguen juntos.

Ahora, en "Socios del Espectáculo", revelaron la fuerte frase que usó la modelo luego de un posteo de Mauro le respondió en Twitter. "No tengo nada que perdonar, estamos separados", escribió la mediática respondiendo a una noticia que surgió sobre su situación sentimental

"¿Separada? ¿Como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo firmo, la pasamos muy bien", fue la respuesta del deportista, generando más intrigas sobre su vínculo.



La frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

En medio de este ida y vuelta, Luli Fernández reveló que habló con Wanda y que aseguró tener miedo.

La panelista de "Socios del Espectáculo relató que la empresaria le envió la captura de estos dichos de su ex y que su reacción fue inesperada.

"Le dije 'no sé cómo no estás con miedo porque es una actitud muy extraña' (la de Mauro). Y ella me contestó 'la verdad que sí, esta vez tengo miedo'", dijo Luli.



La realidad es que en medio de su escandalosa separación, Wanda Nara viajará a Turquía para arreglar las cosas con su ex y continuar los trámites de divorcio. "Va a viajar con Ana Rosenfeld", contó Rodrigo Lussich sobre el asunto.