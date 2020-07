Yanina Latorre disparó munición pesada contra Pampita

Todo comenzó hace unos días atrás, el aire se fue cargando y hoy finalmente explotó. Desde su rol de panelista en "Los Angeles a la Mañana", Yanina Latorre contó que a Pampita le ofrecen panelistas para su programa por Net Tv, y además reveló cuánto gana por conducir su ciclo. Esta información llegó a oídos de la modelo y le respondió: "Yo me entero que la producción está buscando un panelista por todos lados, ¿no? Porque me entero por los portales que la llamaron a Lourdes Sánchez, Lola Latorre… ¿a quién más? A Cande Ruggeri también. Pero yo no tengo idea de nada", dijo y además expresó...

"Todos los que opinan de mi sueldo, antes de hablar de mi sueldo yo creo que deberían decir cuánto cobran ellos, ¿no? Porque si uno se pone a hablar del otro, está bueno decir ‘bueno, yo cobro esto y ahora sí hablo del tuyo’”, entonces Yanina recogió el guante y se despachó con todo en "LAM".

"Pampita sos divina pero hacete cargo de que sos la conductora de un programa de televisión. Si realmente no sabés lo que pasa en tu programa me das mucha lástima, pero yo dudo que te ofrezcan panelistas sin preguntártelo. Esta semana incomodaste a Hernán Drago con preguntas de sexo, incomodaste a Tini hablándole del ex novio, vos que sos la reina de la no incomodidad me parece raro que lo hagas. El año pasado te reíste del miembro de Luciano Castro... vos te hacés la Madre Teresa de Calcuta y si después alguien llega a hablar de vos te volvés loca. Hacete cargo, si vos vas fuerte, te vuelve fuerte", disparó.

¿Qué dirá Pampita?