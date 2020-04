Yanina Latorre quedó envuelta en un escándalo en el country donde vive

Yanina Latorre y Diego Latorre quienes a pesar de estar separados realizan la cuarentena juntos casi viven una pesadilla luego de que una vecina creyera que un jardinero (no autorizado a ingresar) le estaba cortando el pasto. Al ver esto llamó a seguridad del country donde viven e inmediatamente llamaron a la policía, quien casi, según relata ella, termina deteniendo a Diego.

Luego de semejante hecho, la panelista hizo un fuerte descargo en una historia de Instagram: "Una vecina llamó a la guardia y dijo que estaban cortando el pasto, si estaba permitido hacer eso. La guardia en lugar de preguntar llamó a la policía. Querían detener a Diego. Fueron a la casa de mi jardinero real y ¡quien me cortó el pasto fue el vecino! El escándalo que le hice a la guardia, ellos le echaban la culpa a la intendente, ella al consejo y ellos a la vecina", dijo y amplió...

"Mandé a cagar a todo el mundo, no se si hay tribunales pero voy a denunciarlos a todos. Tenia un problema con el pasto, no arreglamos un cable pelado de la máquina, llamamos al jardinero y no pudo solucionarlo. A un vecino que está solo le pedí su maquina y él mismo me cortó el pasto en el jardín, no violamos ninguna norma", sintetizó.