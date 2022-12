Yanina Latorre criticó a Camila Homs

Yanina Latorre no se caya nunca y siempre dice lo que piensa de todos. Esta vez le tocó a Camila Homs, la actual conductora de LAM, quien se encuentra reemplanzo a Ángel de Brito que se encuentra de vacaciones. "Yo no hablé mal de vos, conté la historia que conocía. Si crees que mi historia no es la misma que la tuya, es un problema tuyo o tenemos diferentes versiones. Pero no es que yo mentí sobre vos", comenzó diciendo la flamante conductora.

La pelea no terminó ahí y atacó sin filtro alguno a la modelo: "Cuando te enojas porque te preguntan por Rodrigo... ¿Por qué querés que te preguntemos? Si no te conocemos. Lo único que se sabe de vos es que estuviste en pareja con Rodrigo, que tenés dos pibes, que te separaste, que te victimizás cada vez que podés para jugar con esto".

Yanina Latorre y Camila Homs

Como comenzó la pelea

Luego de ser abordada por un notero de LAM, la modelo se enteró quien estaba conduciendo el programa en ese momento era Yanina Latorre, a lo que Camila dijo sin problemas: "No habló bien de mí… Le mando un beso igual. No tengo las palabras exactas, pero tengo memoria y no habló siempre bien de mí. Dijo muchas veces mentiras".

Camila Homs y su look espectacular

Además señaló: "Me pareció raro justamente porque hablando desde un lugar de mujer de futbolista que hable mal o mentiras de otra mujer me pareció 'rari'. No tengo nada en contra de ella, pero sí me parece mal que haya dicho ciertas cosas porque pasó por lo mismo y no estuvo bueno", haciendo referencia al vinculo que tiene Yanina Latorre como mujer de un exfutbolitas.