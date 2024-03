Wanda Nara acusó a Paris Hilton de querer copiarla tras haberla visto con Mauro Icardi

Wanda Nara, Paris Hilton y Mauro Icardi protagonizan el nuevo escándalo (que está recién comenzando) de este 2024. Fue Juariu quien en sus Historias de Instagram compartió las pruebas de que la hermana de Zaira Nara y la influencer estadounidense estarían enfrentadas nada menos que por el futbolista. De hecho, al parecer, una parte del nuevo tema de Wanda Nara, "Money", estaría dedicado a la socialité.

La relación entre Wanda Nara y Paris Hilton parece haber sido, en algún momento, de mucha buena onda. En 2016, tanto ellas como Mauro Icardi, compartieron imágenes juntos en sus redes sociales. Sin embargo, luego salió a la luz que la ex de Maxi López le habría solicitado a su marido que eliminara todos los posteos en los que aparecía junto a la millonaria heredera.

Wanda Nara, Paris Hilton y Mauro Icardi.

Este descubrimiento de Juariu fue luego de hacer notar en sus redes que Paris Hilton lanzó una canción que se llama "Bad bitch", como la de Wanda Nara. De esta manera es que comenzó a recibir comentarios de seguidores donde le recordaron que entre Mauro Icardi y la socialité había quedado una muy buena relación. Y que incluso ella le likeaba los posteos al futbolista.

Wanda Nara y Paris Hilton.

"Me mira me copia, me copia me mira", canta Wanda Nara en su nueva canción "Money". Y Juariu preguntó públicamente si sería una dedicatoria a Paris Hilton. Pues la hermana de Zaira Nara le dio el gusto y lo confirmó. "Te gusta copiarme mi amor", le escribió la mamá de Valentino López a la DJ en su Instagram.

Wanda Nara, Paris Hilton y Mauro Icardi.

Sin dudas, este escándalo recién empieza. Por lo pronto, parece que Wanda Nara, Paris Hilton y Mauro Icardi ya no conservan la misma buena onda que hace ocho años.