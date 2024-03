Dan Schneider es un productor, escritor y actor estadounidense que marcó una pauta muy importante en la televisión dirigida a niños y adolescentes en los Estados Unidos. Nació el 14 de enero de 1966 en Memphis, Tennessee, y fue reconocido por su papel fundamental en la creación y producción de varios programas exitosos en Nickelodeon. Entre estos destacan "All That", "The Amanda Show", "Drake & Josh", "iCarly" y "Victorious".

Aunque inicialmente incursionó como actor en la década de 1980, fue su trabajo como guionista y productor lo que lo catapultó a la fama. Sus programas han ganado gran popularidad y sirvieron como trampolín para la carrera de numerosos actores, incluyendo figuras como Amanda Bynes, Kenan Thompson, Drake Bell, Josh Peck, Miranda Cosgrove y Victoria Justice.

A pesar de su éxito en la televisión, Dan Schneider ha estado rodeado de controversias debido a acusaciones de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, entre las que destacan abuso y acoso sexual. En 2018, Nickelodeon anunció que desvinculaba al productor de sus proyectos después de una larga colaboración.

Dan Schneider

El vínculo entre Dan Schneider y Amanda Bynes

Por otro lado, tras la llegada al aire del documental de Investigation Discovery "Quiet on Set", en donde salieron los oscuros secretos de Nickelodeon, muchos se han preguntado por qué Amanda Bynes no decidió salir en este programa. Desde hace tiempo se han corrido rumores de que la actriz y el productor tuvieron un vínculo que fue más allá del trabajo. La cuenta en X @MerGarza hizo un hilo en donde posteó cómo pudo ser la relación entre ellos.

"Dentro de los tuits, los más polémicos que hay es uno que dice '¿te imaginas tener un aborto a los 13 años porque tu jefe te embarazó? ¿Comprometerte porque tu papá te tocó?'. Hay muchas especulaciones de si habla de si misma y si es que ella vivió un aborto producto de un abuso sexual de Dan Schneider. Incluso, hay videos alentando a Amanda a poner su denuncia contra Dan, ya que aún procedería", expresó la usuaria de internet.

Posteos de Amanda Bynes que podrían ser información sobre Dan Schneider

Por otro lado agregó: "Todos estos tuits y algunos otros videos de Amanda en donde había hablado sobre los abusos que había vivido a manos de su familia y de Dan Schneider, nunca fueron tomados en serio, hasta ahora. Recordemos que en el 2013, Amanda entró en un conservadorship en el que le dieron los derechos a su madre Lynn Bynes, el cual duró 9 años, ya que terminó en 2022. La razón por la que el conservadorship se hizo fue que incendió el camino de entrada de alguien que vivía cerca de su casa", especificó.

El vínculo entre Dan Schneider y Amanda Bynes es más complejo de lo que parecía en cámara. A pesar de que pueden existir pruebas de estas acusaciones, la intérprete y cómica se niega a hablar al respecto. En la actualidad, la famosa tiene un podcast en Spotify, pero nunca se ha referido a estas especulaciones.

