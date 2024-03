Amanda Bynes en la actualidad tiene 37 años. Saltó a la fama gracias a su programa en Nickelodeon "El Show de Amanda". Fue una de las estrellas del canal por muchos años y su ciclo, le abrió las puertas a otros actores y proyectos exitosos como la sitcom "Drake y Josh".

Asimismo, se hizo conocida por su interpretación de Holly Tyler en la serie de televisión de comedia "What I Like About You" en The WB, que se transmitió entre 2002 y 2006. Su debut en el cine fue con la comedia "Big Fat Liar" en 2002. Posteriormente, protagonizó una serie de películas exitosas, entre las que se incluyen la comedia "What a Girl Wants" en 2003 y la película animada "Robots" en 2005. Recibió elogios por sus actuaciones en películas como la comedia deportiva "She's the Man" en 2006, el musical "Hairspray" en 2007 y la comedia dramática "Easy A" en 2010.

Amanda fue una de las pocas figuras de Nickelodeon que se negó a hablar en el documental de Investigation Discovery "Quiet on Set", estrenado la semana pasada y que abrió una caja de Pandora de secretos oscuros que involucran a Dan Schneider y Brian Peck, acusados de abuso y agresiones sexuales. Tanto Drake Bell como Alexa Nicolás y Jennette McCurdy, rompieron el silencio después de décadas y detallaron todos los malos momentos que vivieron.

Amanda Bynes

Los mensajes de Amanda Bynes que revelarían un supuesto abuso sexual

Sin embargo, la ausencia de Amanda Bynes llamó la atención, tomando en cuenta que ella trabajó con Dan Schneider y Brian Peck. Pero, en las últimas horas se hicieron virales unos tweets de un perfil de la actriz y cómica, en las que asegura que estuvo embarazada cuando tenía trece años. De inmediato, las miradas se posicionaron contra los exejecutivos.

La usuaria en X @MerGarza escribió: "Dentro de los tuits, los más polémicos que hay es uno que dice “¿te imaginas tener un aborto a los 13 años porque tu jefe te embarazó? ¿Comprometerte porque tu papá te tocó?”. Hay muchas especulaciones de si habla de si misma y si es que ella vivió un aborto producto de un abuso sexual de Dan Schneider. Incluso, hay videos alentando a Amanda a poner su denuncia contra Dan, ya que aún procedería".

Entre los mensajes que Amanda Bynes están: "Debo hacer todo lo que dicen para mantener mi libertad. ¡Lo siento!", "¿Te imaginas tener un aborto a los 13 años porque tu jefe te dejó embarazada? ¿Comprometido porque tu padre te tocó?", "¿Exponer la verdad y luego amenazar tu libertad?".

Por el momento, la veracidad de este perfil de Amanda Bynes es dudosa, no obstante, no deja de llamar la atención estos mensajes que le inyectan intriga a los hechos denunciados por Drake Bell, Alexa Nicolás y Jennette McCurdy en "Quiet on Set" de ID.

