Clima astrológico para el lunes 15 de Junio del 2020

Mercurio en Cáncer, trabajando también en Escorpio y Piscis el tema de la comunicación. El dialogo es fundamental en los vínculos. No solo es decirlo, también es saber “cómo decirlo”. Los tonos de voz, los gestos, el momento adecuado. Esta situación excepcional por la que nos tocó atravesar a todos requiere también un esfuerzo excepcional para entender los cambios en los estados de ánimo y poder comunicar con claridad nuestros sentimientos: ahí es donde entra Mercurio. Piscis refuerza esta idea con el transito de Marte y Neptuno en su signo.

Hoy es Espejo Galáctico Blanco en el Calendario Maya

Si crees que tienes cualidades para el éxito, tienes cualidades para el éxito.

Solo vos puedes decidir si tienes cualidades para triunfar o no. Si te la pasas diciendo que no sirves para nada, que no posees ningún talento especial, ciertamente no llegarás muy lejos. El talento no es como el maná que cae del cielo, es la suma de cualidades que cuando las desarrollas te llevan a adquirir ciertas habilidades. Cada uno tiene un don especial, por más pequeño que sea. Algunos son más extrovertidos y tienen el don de la palabra, mientras otros poseerán el don del silencio. Ambos son necesarios en el momento oportuno. No quieras ser otro del que eres. No mires con envidia el talento de los demás. Encuentra tu propio don y haz d él tu mayor fuerza.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Nací para triunfar. El éxito es parte de mi esencia.