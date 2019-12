Clima astrológico para el Lunes 30 de Diciembre

Virginiana, es importante que no te enganches en discusiones sin sentido, ni le des demasiadas vueltas en la cabeza a los pensamientos negativos. Terminen el año en paz. Sale el efecto Plutón con todo, activado por Mercurio y Saturno en Capricornio.

La buena noticia es que Júpiter también en el signo activa el panorama laboral y genera propuestas de negocios. Se pone en marcha la maquinaria comercial y se empiezan a ver ganancias. Éxito. Tauro, Virgo y Capricornio empieza la semana con el pie derecho.

HOY ES MONO LUNAR AZUL en el Calendario Maya

Cuando se corra el velo de ilusión descubrirás que no hay “yo”, que no hay “otro”, que no hay “Dios”. Descubrirás que TODO ES UNO.

Los hindúes llamaban “maya” al mundo ilusorio. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que te rodea, y a lo que estás tan aferrado, no es real? Imagina si todo fuera una fantasía, una creación mental que tú has creado… ¿Eligirías vivir la vida que llevas? La buena noticia es que puedes cambiar, si tu lo has creado, con tus pensamientos puedes modificar tu realidad e imaginar una vida tal como deseas que sea. Lo que ves, es lo que crees. Crees que la vida es maravillosa y así es para ti. Crees que el mundo es un lugar hostil, donde todo se consigue con sacrificio: esa es seguramente la realidad que te has creado. Pero ahora puedes cambiar y crear una nueva vida. Imagina, y convierte tus pensamientos en realidad. Tu eres DIOS y estás creando tu mundo.

AFIRMACION DEL DIA

Hoy nazco a una nueva vida en plena comunión con el Creador.