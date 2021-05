A los 59 años murió Nick Kamen, autor del hit \"I Promised Myself\"

Nick Kamen, el sex symbol y creador de hit "I Promised Myself", falleció a los 59 años. La noticia trascendió luego de que el cantante Boy George informara de su deceso a travpes de su cuenta oficial de Instagram.

"¡R.I.P al hombre más hermoso y dulce, Nick Kamen!", destacó el músico junto a una foto con Kamen.



Ivor Neville Kamen, más conocido como Nick Kamen, saltó a la fama en 1985 por protagonizar un anuncio de la marca Levi's en el que aparecía en calzoncillos en una lavandería. Tras lanzarse a la fama como un sex symbol y, con solo 18 años, se inició en el mundo de la música.

Su influencia fue tal que grabó el tema Each Time You Break My Heart, junto a Madonna, quien había quedado enamorada de Nick por su dulce voz. Sin embargo, el tema por el que fue recordado fue eI sencillo I Promised Myself, que fue lanzado en 1990 y alcanzó el número uno en ocho países europeos distintos.

VO