Evaluna Montaner está transitando su segundo embarazo. La artista reveló tiempo atrás junto a su marido, Camilo, que están esperando su segundo hijo juntos y que llevará por nombre Amaranto. Al igual que su primera hija, Índigo, Amaranto también llevará un nombre sin género.

La hija de Ricardo Montaner se ha mostrado disfrutando del proceso de gestación, incluso viajando, bailando y haciendo challenges para redes sociales. Además, recientemente dirigió el video de Camilo "Mimos". "La panza va creciendo y la sonrisa también!", escribió en su perfil de Instagram.

De todos modos, se conoció recientemente, que la artista tuvo una complicación por una caída. Fue su esposo quien habló en una entrevista sobre el accidente hogareño que tuvo, aunque no lo habían compartido en redes sociales.

El accidente Evaluna embarazada

"Estoy en una reunión (…) cuando de repente oigo un golpe sordo. Volteo, no está mi esposa y no está mi hija, luego de ese silencio suena mi hija llorando", fueron las palabras de Camilo en un podcast, sincerándose sobre el gran susto que vivió pero que no pasó a mayores.

"Voy corriendo, me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso, con Índigo en los brazos y la panza de este tamaño. Yo la vi toda oscura, porque esos son los momenticos pendejos pero que pueden ser una cosa que uno dice ‘¡Dios santísimo!’. Y tú no quieres que tu esposa de seis mese de embarazo se caiga de una hamaca", reveló Camilo sobre la situación Evaluna Montaner que, afortunadamente, no tuvo consecuencias negativas.