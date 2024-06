El rey Carlos III y la reina Camilla asistieron a los eventos que se realizan para conmemorar los 80 años del Día D. Un evento que el monarca no se quería perder a pesar de estar en tratamiento contra el cáncer. En esta ocasión, los reyes fueron noticia al romper el protocolo y emocionarse en público en medio del acto oficial; algo que es inédito en los consortes.

La reina Camilla Parker Bowles rompe en llanto en pleno acto oficial

Los reyes Carlos III y Camilla dieron el presente en los eventos que se realizan para conmemorar los 80 años del Dia D, que se realizaron en Inglaterra y Francia. Estos corresponden como un momento importante para el monarca que esta atravesando un grave estado gracias a su diagnostico de cáncer.

Para recordar a los soldados británicos caídos en el Día D, se llevaron a cabo una actuación musical así como dos espectáculos a cargo de dos aviones de la Segunda Guerra Mundial, además del discurso de Carlos III en el que recordó “el coraje y la valentía” de quienes participaron hace 80 años.

Carlos III y Camilla Parker Bowles

Estos momentos conmemorativos generaron en el rey y en su esposa una gran emoción. Ambos rompieron en llanto en un momento dado de la ceremonia; el rey se limpió las lagrimas y logró recomponerse rápido, cosa que no sucedió con Camile Parker. Durante el resto de la ceremonia, la reina consorte no pudo ocultar su conmoción y estuvo con lagrimas en los ojos largo rato. Un hecho que no paso desapercibido y se encuebtra en boca de todos los medios.

Además, el rey Carlos dio un emotivos discurso para conmemorar a los caídos del Dia D. “Hoy nos reunimos para honrar a los casi 160,000 soldados británicos, de la Commonwealth y aliados que, el 5 de junio de 1944, se reunieron aquí y a lo largo de estas costas para embarcarse en la misión que daría ese golpe por la libertad y sería registrada como la mayor operación anfibia en la historia”, dijo el monarca

La reina Camilla, por su parte, también habló y saludo a algunos de los supervivientes del desembarco de Normandía. Parker, desde el diagnóstico de Carlos III, vio su agenda de esposa intensificada notablemente. Ahora que el monarca retomo muchos de sus compromisos, la Reina no bajo el ritmo y continúa con sus actos en solitario y acompañando al Rey en otros

También el príncipe Guillermo participó en los actos conmemorativos del Dia D y revelo que su esposa, Kate Middleton, "Está mejor, gracias. Le hubiera encantado estar aquí" a la prenda.

La salud del rey Carlos III

El Rey Carlos III se mantuvo alejado de sus actividades reales por meses tras revelar que padece cáncer. Sin embargo, ahora el monarca decidió participar en una actividad oficial.

A pesar de que no se conoce cuál es el tipo de cáncer que tiene ni su gravedad, el monarca siempre se convierte en el centro de atención de cada evento a causa de su estado físico.

Todo el acto estuvo teñido de emoción y eso se demostraba en los ojos vidriosos de la reina Camilla.

N.L