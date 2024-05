En septiembre de 2023 nació la hija de Cazzu y Christian Nodal, llamada Inti. La pareja de cantantes recibió a su hija y durante mucho tiempo decidió ocultar el rostro de la bebé en las redes sociales y solo se podían ver sus piecitos o manos, pero en febrero de este año la presentaron a su comunidad de seguidores.

Mientras el mexicano y la argentina está atravesando los primeros tiempos como padres, ella ha frenado su carrera como cantante en los escenarios, aunque se encuentra trabajando en un nuevo disco. Por su parte, Nodal retomó su carrera desde hace tiempo y ambos viajan entre México, Argentina y Estados Unidos.

Ahora, en una extensa entrevista que dio para el programa dominicano de televisión Noche de Luz (Antena 7), el novio de Cazzu reveló que el momento del parto no fue el momento soñado que ellos esperaban, sino que representó un gran peligro para la integridad tanto de la niña como de la madre.

El parto de Cazzu según Christian Nodal

El cantante expresó en diálogo con Luz García: “El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba para un parto natural y, en el último momento, pasó que rompieron la bolsa y con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó. Yo tenía la máquina de los latidos y... (explica con sonidos como bajaban los latidos). Fue el peor sentimiento en mi vida”.

Para finalizar sobre esta experiencia que jamás había revelado, Christian Nodal expresó: “Yo decía: Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y... Yo me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”. Finalmente, la bebé de Cazzu terminó naciendo por cesárea y en perfectas condiciones.