Desde que anunció su lucha contra el cáncer en marzo pasado, Kate Middleton ha estado enfrentando una etapa delicada. Sin embargo, recientemente se ha descubierto un interesante hábito que podría estar ayudándola a sobrellevar este difícil momento. A continuación, te contamos qué está haciendo la Princesa de Gales en secreto.

El ritual que practica Kate Middleton en secreto

Durante una entrevista en el podcast "The Good, the Bad and the Rugby", dirigido por Mike Tindell, exjugador de rugby de Inglaterra, Kate Middleton reveló su gusto por nadar en frías noches o en piscinas sin calefacción. Para ella, cuanto más fría esté el agua, mejor. Este hábito no solo le proporciona un escape relajante, sino que también ofrece beneficios significativos para su salud cardiovascular y mental.

La práctica de la natación no es algo nuevo para Kate, conocida por su dedicación al deporte desde una edad temprana. A lo largo de los años, ha participado en una amplia gama de actividades deportivas, desde el rugby hasta la escalada. Ahora, la natación se ha convertido en una parte esencial de su rutina, brindándole un respiro bienvenido y ayudándola a mantener su bienestar físico y emocional.

A Kate Middleton le gusta nadar en las noches en aguas frías

Además, Kate Middleton y el príncipe William comparten un interés mutuo en el buceo, explorando juntos la vida marina en diversos destinos exóticos. Como presidente del Club Británico Subacuático, Guillermo sigue los pasos de su padre y abuelo en el mundo del buceo recreativo.

