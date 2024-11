Jorge Bárcenas, conocido DJ y expareja de Victoria Federica, finalmente ha hablado sobre su relación pasada con la sobrina del rey Felipe VI.

En medio de su participación en un evento de los Premios Woman 2024, Bárcenas respondió preguntas de la prensa, recordando con nostalgia los años compartidos con la influencer.

Qué dijo Jorge Bárcenas sobre Victoria Federica

Entre 2019 y 2022, Bárcenas y Victoria Federica mantuvieron una relación que acaparó titulares. Durante ese tiempo, mostraron su amor abiertamente en redes sociales y pasaron juntos incluso la cuarentena en una finca de Jaén. Sin embargo, su historia terminó en 2022. Ahora, el DJ ha ofrecido detalles sobre su perspectiva de esa etapa de su vida.

Cuando se le preguntó por su exnovia, Bárcenas no dudó en destacar sus cualidades personales. "Es una chica estupenda, educada y precavida. Siempre ha sido un poco tímida", aseguró, quien también mencionó que Victoria atraviesa muchos cambios personales.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas - X

Victoria Federica y Jorge Bárcenas - X

Sobre la posibilidad de mantener contacto, Bárcenas confirmó que, aunque no frecuentan la misma escena, se desean lo mejor mutuamente. "¿Cómo no vas a desear el bien a alguien que has querido tanto tiempo?", comentó, dejando entrever el respeto y aprecio que aún guarda por la sobrina del monarca.

Jorge Bárcenas también señaló que Victoria Federica ha dado pasos importantes en su vida, incluyendo su salto a la televisión con el programa El Desafío. Estos cambios, según él, podrían ser un motivo por el que la influencer se mantiene distante de los medios.

AM