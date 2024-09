El Príncipe William volvió a captar la atención mundial con un sorprendente cambio de look que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Después de disfrutar un verano en familia, lejos de los compromisos oficiales, el heredero al trono británico retomó su agenda pública, y lo hizo con una barba que no pasaba desapercibida.

Este jueves, durante su visita a la exposición “Homelessness: Reframed” en la Galería Saatchi de Londres, el Príncipe de Gales se mostró con una barba corta y cuidada, con algunas canas que añadían un toque de madurez a su ya conocido estilo formal.

Vestido con un traje azul marino y una camisa desabotonada, William proyectaba una imagen relajada pero sofisticada, en línea con su nueva estética.

Las repercusiones por el look del príncipe William

Este nuevo look causó furor en redes sociales, donde los comentarios no tardaron en llegar. Usuarios se destacaron que su barba le da un aire más varonil. Otros compararon su estilo con el del rey Felipe de España, señalando que William podría estar tomando nota de las tendencias de sus pares europeos.

La barba de William es una rareza que no se veía desde 2008, cuando apareció con este estilo en la tradicional misa de Navidad en Sandringham. Aunque en aquel entonces el look no se mantuvo por mucho tiempo, parece que en esta ocasión el príncipe ha decidido retomar la barba como una elección más permanente.

A pocos días del Desfile del Soberano el próximo 12 de septiembre, las expectativas están puestas en si el príncipe asistirá con o sin barba.

