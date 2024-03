Después de muchas especulaciones sobre su estado de salud, fue la propia Kate Middleton quien confirmó que padece cáncer. El hermano de la Princesa de Gales quiso estar presente en este difícil que esta atravesando toda la familia real y James Middleton hizo un posteo con un emotivo mensaje.

El emotivo mensaje del hermano de Kate Middleton después de la confirmación de que tiene cáncer

La princesa de Gales se cansó de las especulaciones y teorías sobre su estado de salud por lo cual decidió hacer un video para explicar qué enfermedad padece. "Las pruebas posteriores a la operación revelaron que había cáncer. Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo en el posteo que subió en la cuenta oficial de la Princesa y Príncipe de Gales.

Después de que Kate Middleton confirmara el tipo de enfermedad que tiene, su hermano quiso estar presente en este momento difícil que atraviesa su hermana. James Middleton subió un emotivo posteo con un mensaje para la Princesa de Gales junto a una foto retro de los dos: "A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta contigo también".

