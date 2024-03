La princesa Kate Middleton, figura emblemática de la realeza británica, sorprendió al mundo al aparecer por primera vez luego de meses de mantenerse alejada de los medios luego de su operación abdominal.

En medio de las teorías que giraban en torno a su ausencia prolongada, la princesa de Gales reapareció en un video oficial, difundido en sus redes sociales, en donde reveló que tras su cirugía fue diagnosticada con cáncer.

En un video grabado por la BBC el miércoles pasado y difundido este viernes, Middleton explica que está sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia preventiva después de que se descubriera que padece esta enfermedad.

El anuncio pone fin al misterio que rodeaba su convalecencia desde enero, cuando se sometió a una cirugía abdominal en The Clinic. Aunque inicialmente se creía que su condición no era cancerosa, los resultados posteriores revelaron lo contrario.

La enfermedad que padece Kate Middleton

Con un rostro serio, pero lleno de determinación, Middleton expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante estos difíciles meses de recuperación. "Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia", admitió, agregando que tanto ella como el príncipe William han estado procesando esta noticia en privado por el bienestar de su familia.

En su conmovedor mensaje, Kate Middleton aseguró que se está recuperando día a día y se está enfocando en su salud física, mental y espiritual.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Estas declaraciones de Middleton indicarían que el tipo de cáncer que padece sería de útero, ya que las versiones previas a su aparición indicaban que ella se había sometido a una histerectomía preventiva. Si bien no hay nada confirmado, el rumor más fuerte que circula actualmente es orientado a este tipo de enfermedad.

En el video difundido, Kate Middleton concluyó su mensaje con un llamado a la esperanza y la fe, recordando a todos que no están solos en esta batalla.

