Después de muchas especulaciones sobre la salud de Kate Middleton, finalmente fue la propia Princesa de Gales quien explicó por qué estuvo ausente luego de la cirugía abdominal a la que se sometió hace dos meses. La integrante de la familia real padece cáncer, pero no es la única dentro de la monarquía que padece esta enfermedad.

"Las pruebas posteriores a la operación revelaron que había cáncer. Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo en su mensaje la Princesa de Gales.

Kate Middleton tiene cáncer: qué otros royals padecieron esta enfermedad

Rey Carlos III

El rey de Gran Bretaña causó preocupación cuando se sometió a una cirugía de hiperplasia prostática benigna y fue dado de alta, pero luego mediante un comunicado oficial se confirmó que padece cáncer. "No se trata de un cáncer de próstata, sino que fue descubierto durante su reciente tratamiento para el agrandamiento de la próstata", explicaron.

Sarah Ferguson

La ex esposa del Príncipe Andrés, fue diagnosticada con melanoma en Enero de 2024. Según un comunicado oficial: “Tras su diagnóstico en forma temprana de cáncer de mama este verano, a la duquesa de York, ahora se le ha diagnosticado un melanoma Pidió extirpar varios lunares y analizarlos al mismo tiempo que la duquesa era sometida a cirugía reconstructiva tras su mastectomía, y uno de ellos fue identificado como canceroso”. La duquesa de York padece cáncer de piel.

La princesa Margarita

La hermana de Isabel II falleció en 2002 y su salud fue tema de conversación porque la condesa de Snowdon era dependiente del tabaco por el que se le desarrollo un cáncer de pulmón por el que se sometió a una cirugía en 1985. La princesa Margarita murió a los 71 años de edad.

Harald de Noruega

El integrante de la realeza de Noruega fue intervenido por un cáncer de vejiga en el año 2003 y un año después pudo volver a ejercer sus funciones.

Akihito de Japón

Akihito tuvo varios problemas de salud, pero en 2003 le diagnosticaron de cáncer de próstata y a los 78 años le pusieron un Bypass.

Estos son algunos de los miembros de la realeza que padecieron o padecen cáncer. Aunque todavía no se sabe cuál es el tipo de cáncer que sufre Kate Middleton, es probable que emitan un comunicado oficial para confirmarlo.