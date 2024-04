Luisana Lopilato, Michael Bublé, Cecilia Roth, Joaquín Furriel y Guillermina Valdés fueron solo algunas de las estrellas que brillaron en la 11ª edición de los Premios Platino, un evento que destaca lo mejor del cine iberoamericano. La ceremonia, que se llevó a cabo este fin de semana, comenzó con el pre-show "Punto de Encuentro", presentado por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún.

Luisana Lopilato y Michael Bublé en los Premios Platino.

Luisana Lopilato reveló que sus hijos hablan en español en su casa

El periodista argentino logró acercarse a la actriz y al cantante para entrevistarlos. Al saludarlos en español, el artista respondió muy simpático en el mismo idioma. Fue así que Luisana Lopilato contó que habla muy bien nuestra lengua sobre todo porque sus hijos en su casa, se comunican así.

"Habla muy bien español. En casa todos hablamos español. Mis hijos hablan perfecto español, así que no le queda otra", señaló la ex Rebelde Way.

Seguido a esto, la actriz le contó a su marido que Axel Kuschevatzky la ayudaba a practicar inglés cuando no sabía hablarlo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé con sus hijos.

Luisana Lopilato y Michael Bublé demostraron de esta manera, que su familia tiene las tradiciones y cultura de ambos, y que se puede lograr la fusión de costumbres e idiomas sin ningún problema.