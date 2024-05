La juventud parece ser el bien más preciado de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde El retrato de Dorian Gray hasta las campañas publicitarias de la actualidad, se refuerza la idea utópica de ser jóvenes por siempre. Así, Megan Fox, Sofía Clerici y otras celebridades parecen haber encontrado la receta.

La actriz de Hollywood y la influencer argentina tienen algo en común: ambas han admitido beber sangre periódicamente como una forma de mantenerse más jóvenes. Según han declarado, esto funcionaría como una terapia para lograr "piel de porcelana". Lo más curioso es que existen cientos de personalidades del espectáculo que también acuden a esta práctica "vampírica".

Por su parte, Clerici expresó en sus redes sociales tiempo atrás: “Para los que no me creen, tengo siempre 9 tubos en mi heladera/freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana. A veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos. Por eso soy una muñeca de porcelana".

La verdad sobre beber sangre

Así como muchas terapias de belleza, beber sangre puede ser muy peligroso, además de muy costoso. Así fue que desde la revista Noticias recogieron el testimonio de la médica hematóloga Sofía Burgos Alvarado: “Beber la sangre de uno no es una práctica recomendable. No tiene ningún beneficio. Y mucho menos tomar la de terceros, ya que, dependiendo de la cantidad que se ingiera, esta sí puede generar graves infecciones”.

Además de Megan Fox y Sofía Clerici, entre las celebridades que han hablado públicamente de consumir sangre, se cuentan Mel Gibson, Angelina Jolie, Brad Pitt, Kim Kardashian, Britney Spears, Tom Cruise y Katie Holmes.