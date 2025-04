A menos de una quincena de cumplir la mayoría de edad, la princesa Sofía decidió comenzar a tomar decisiones por su cuenta. Su más reciente cambio, de cara a su nueva vida adulta, fue alejarse de la iglesia por una inédita razón. Tras el escándalo de la misa de Pascuas en el año 2018, la Familia Real decidió mantenerse relativamente al margen de las festividades religiosas.

Quienes fueron pioneras en dar un paso al costado de la espiritualidad fueron la reina Letizia y su heredera Leonor. No obstante, la pequeña Sofía, hasta el momento, no había sido inquirida sobre su voluntad de asistir y cumplir con el calendario litúrgico. Pero, con el advenimiento de las Pascuas 2025, su deseo de abandonar el catolicismo salió a la luz.

Letizia Ortiz y la Infanta Sofía

Por qué la Infanta Sofía no irá a las procesiones de Semana Santa

La benjamina de Felipe VI anunció que ya no participará de las misas católicas debido a que se consideraría agnóstica, y no creería en la existencia de un Dios. Sofía Ortiz de Borbón decidió no continuar con la tradición religiosa del linaje del rey, y es por ello que no se apersonará durante las celebraciones de Semana Santa.

La joven de 17 años está a un mes de graduarse del UWC Atlantic College de Gales, institución que también albergó a la princesa Leonor, y a partir de allí comenzará su vida universitaria. Sin embargo, antes de dar inicio a esta nueva etapa la princesa se aventuró a darle rienda suelta a decisiones que marcarán un antes y un después, como lo es si seguir o no un culto religioso.

La Infanta Sofía se convertirá en mayor de edad el 29 de mayo de 2025

A diferencia del año pasado, en donde la royal europea sí se mostró junto a su familia en los actos oficiales y la masiva misa de Pascua en la Iglesia de las Calatravas de Madrid, este 2025 la historia sería otra.

A partir de ahora, a la princesa Sofía, al igual que su hermana Leonor, ya no se la verá en misas, procesiones ni tradiciones católicas, ya que al igual que Letizia se consideraría agnóstica. Es decir, que no afirma ni niega la existencia de deidades.

Infanta Sofía

La Infanta Sofía desató una nueva polémica en la Casa Real al confesar que no irá a procesiones en Semana Santa debido a que no cree en Dios. Este nuevo desplante se enmarca en una de las fechas más emblemáticas para los Borbones, que desde 2018 genera fuertes disturbios.

C.G.