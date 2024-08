La infanta Elena, primogénita de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía de Grecia, podría haber sido la primera mujer en la historia moderna de España en acceder al trono. Sin embargo, desde el momento de su nacimiento el 20 de diciembre de 1963, su destino quedó sellado por una decisión inamovible de su padre: Nunca sería reina. Pero, ¿qué llevó a Juan Carlos I a tomar esta decisión que relegó a su hija mayor a un papel secundario dentro de la familia real española?

Por qué la infanta Elena no es reina

Desde que Juan Carlos celebró el nacimiento de su primera hija, dejó claro ante la prensa que la recién nacida no sería su heredera. A pesar de ser considerada el "ojito derecho" de su padre, el rey tenía en mente la preferencia por la sucesión masculina.

Juan Carlos, quien él mismo fue el segundo hijo en su familia, creía firmemente que el heredero debía llegar después, siguiendo su propio ejemplo. En este sentido, el nacimiento de la infanta Elena se produjo en un contexto político delicado.

Juan Carlos I

En 1963, Juan Carlos y Sofía aún eran príncipes y su futuro en el trono español era incierto. La pareja recién se había instalado en el Palacio de la Zarzuela y vivía bajo la constante presión de complacer al dictador Francisco Franco, quien tenía en sus manos la decisión sobre el destino de los Borbones en España.

La llegada de Elena no fue suficiente para cambiar las reglas tradicionales de sucesión en la monarquía española. Su bautizo, marcado por la presencia de su abuelo Don Juan, quien no había pisado suelo español desde 1931, fue un reflejo de las tensiones políticas de la época. Juan Carlos, aún en una posición vulnerable, no estaba dispuesto a desafiar las normas establecidas.

Infanta Elena

La situación se definió aún más tras la muerte de Franco en 1975, cuando Juan Carlos ascendió al trono. Durante la redacción de la Constitución de 1978, que establecía el marco para la nueva monarquía parlamentaria, el entonces rey Juan Carlos insistió en mantener la preferencia por la sucesión masculina, una postura que contradecía el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 14 de la misma Constitución.

Según relatos de la periodista Pilar Eyre, Juan Carlos I se enfrentó acaloradamente con el presidente Adolfo Suárez, quien abogaba por adaptar las leyes a "los nuevos tiempos" y permitir que la infanta Elena pudiera reinar. Sin embargo, el rey se mantuvo firme y categórico, declarando: "Elena no puede reinar y punto en boca". Esta decisión dejó a su primogénita sin la posibilidad de ser la primera reina reinante de la España contemporánea.

AM