La vida privada del rey emérito Juan Carlos I siempre ha estado rodeada de secretos, escándalos y rumores. Sin embargo, uno de los temas más intrigantes en la vida del exmonarca es la supuesta existencia de hijos fuera de su matrimonio con la reina Sofía. Entre ellos, Paola, una mujer que podría ser la hermana no reconocida de la infanta Elena, la infanta Cristina y el rey Felipe VI.

Quién es Paola, la hermana poco conocida de la infanta Elena

Para entender quién es Paola, primero hay que remontarse a la relación que mantuvo Juan Carlos I con Olghina de Robilant, periodista y escritora italiana. Este romance, que comenzó antes del matrimonio del entonces príncipe con Sofía de Grecia, fue una de las más importantes en la vida del rey emérito.

Según diversos relatos, su amor por Olghina fue tan profundo que la relación duró cuatro años, convirtiéndose en un auténtico romance. Incluso, se menciona que pocos días antes de su boda con Sofía, tuvieron un último encuentro apasionado en Roma.

Sin embargo, la relación nunca fue aprobada por el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón, quien obligó a su hijo a romper con la periodista y casarse por conveniencia con Sofía, una decisión que marcó su vida personal y matrimonial.

El escándalo no terminó con la ruptura de Juan Carlos y Olghina. Según revelaciones posteriores, habrían tenido una hija llamada Paola. En una de las cartas que la comunicadora le envió al monarca, le informaba sobre el nacimiento de la nena, a lo que el royal reaccionó con frialdad, pidiendo que no intentara "endosarle" a la pequeña.

Olghina hizo público el vínculo de Paola con el rey en una serie de cartas que fueron posteriormente publicadas en una revista, generando un gran revuelo. Aunque la Casa Real silenció el escándalo pagando una cifra considerable para evitar mayores repercusiones, el rumor de que era hija biológica de Juan Carlos perduró en el tiempo.

A pesar de no haber sido reconocida oficialmente como parte de la familia real, Paola, según algunos medios, creció sabiendo quién era su supuesto padre y que era hermana de la infanta Elena, Cristina y el rey Felipe VI. No obstante, decidió mantenerse alejada de la atención pública y de los círculos mediáticos que rodean a la monarquía española. Al no haber pruebas concluyentes o acciones legales que confirmen su parentesco con Juan Carlos I, sigue siendo una figura rodeada de misterio.

