El divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se concretó hace poco más de un año, pero las negociaciones económicas entre ambos parecen estar lejos de terminar. Según informaciones recientes, el exduque de Palma estaría solicitando una suma adicional de dinero a su exesposa para poder formalizar su relación con Ainhoa Armentia, con quien lleva más de tres años de noviazgo.

Desde que se confirmó su divorcio, Urdangarin mantiene un acuerdo financiero que le permite recibir una compensación mensual de 25.000 euros, un pago que, según fuentes cercanas a la familia real, proviene directamente de los fondos administrados por el rey emérito Juan Carlos I. Sin embargo, este beneficio podría terminarse si el exdeportista decide volver a casarse. Es por esta razón que habría iniciado una serie de conversaciones para renegociar su acuerdo económico y evitar perder el respaldo financiero del que disfruta actualmente.

El matrimonio de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia en la mira

El acuerdo de divorcio entre Urdangarin y la infanta Cristina incluyó cláusulas que condicionan la manutención del exduque de Palma. Entre ellas, una de las más importantes establece que, en caso de que Iñaki contraiga matrimonio nuevamente, dejará de recibir cualquier tipo de apoyo económico por parte de la familia real. Esta disposición fue impuesta por la propia infanta Cristina, quien, a pesar de su divorcio, sigue cumpliendo con las condiciones financieras acordadas para su expareja.

Sin embargo, Urdangarin parece no estar dispuesto a perder la vida de comodidades que viene manteniendo hasta ahora. Su deseo de casarse con Ainhoa Armentia, con quien ya convive en la exclusiva urbanización Ciudad Jardín de Vitoria, se ve amenazado por la posibilidad de quedarse sin ingresos fijos. Por este motivo, el exdeportista habría solicitado a la infanta Cristina una compensación extra antes de dar el paso definitivo hacia una nueva boda.

A lo largo de los últimos años, se ha especulado mucho sobre el verdadero motivo por el cual la familia real sigue manteniendo económicamente a Iñaki Urdangarin. Según diversas fuentes, Juan Carlos I habría intervenido directamente para garantizar que su exyerno no publicara informaciones sensibles sobre el funcionamiento interno de la monarquía y el papel que desempeñó en el escándalo del caso Noós.

Incluso se llegó a rumorear que Urdangarin recibió una suma millonaria a cambio de no escribir un libro en el que revelaría detalles comprometedores sobre su tiempo en prisión. Por su parte, la infanta Cristina parece no estar dispuesta a ceder fácilmente ante las peticiones de su exmarido, la posibilidad de otorgarle una compensación adicional para que pueda casarse con otra mujer no sería una opción que contemple.

