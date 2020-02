Al Pacino se separó: su novia lo dejó por "viejo" y "tacaño"

Al Pacino puso punto final a su relación con Meital Dohan, la actriz israelí de 43 años. Ella misma fue quien confirmó la ruptura, después de que los medios notaran su ausencia en la última gala de los premios Oscar.

"Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino. Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser sincera. Así que, incluso con todo mi amor, la historia no duró", dijo la morocha en un medio de su país.

La morocha destacó que fue "un honor" estar en pareja con el actor pero reconoció que no le gustaba gastar dinero. "¿Cómo puedo decir cortésmente que no le gustaba gastar dinero? Solo me regaló flores", reveló.

Luego, confesó cuál fue el motivo que desencadenó la ruptura. "Tuve una pelea con él y lo dejé pero, por supuesto, lo quiero y lo aprecio, y me alegro de haber formado parte de su vida y de haber estado a su lado cuando me ha necesitado", agregó.

Meital y Al Pacino se conocieron en una fiesta en Hollywood a finales de 2017 y comenzaron a salir a mediados de 2018, poco después de que el intérprete rompiera con Lucila Polak, la actriz argentina.