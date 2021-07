Angelina Jolie y Brad Pitt, enfrentados por un nuevo conflicto

La batalla judicial entre Angelina Jolie y Brad Pitt se sigue recrudeciendo. En medio de su pelea en la Justicia por la custodia de sus hijos, ahora se le sumó el conflicto por su fabulosa residencia en la Provenza francesa, el Château Miraval, donde la expareja se casó en agosto de 2014.



Al parecer, la actriz de Maléfica ahora acusa a Brad de impedir la venta de los viñedos de su residencia en el sur de Francia. Angelina hizo un reclamo formal ante el juez que se hace cargo de su proceso de divorcio para que acceda a una anulación temporal de la orden que evita que una de las partes pueda tomar decisiones financieras sobre el patrimonio que está en juego.

De acuerdo a US Weekly, Jolie habría encontrado un comprador para su parte de los viñedos franceses, pero Pitt se niega a dar consentimiento sobre esta acción. Por esos motivos, la actriz recurrió nuevamente a la Justicia para que se encargue de dirimir en esta intrincada cuestión.

Es más, en su presentación judicial, el equipo legal de Jolie asegura a su vez que en realidad la propiedad es solo de la oscarizada actriz, pero el galán de Once Upon A Time In Hollywood insiste en que la propiedad es de ambos.



Vale destacar que los actores que dejaron de ser oficialmente marido y mujer en abril de 2019, ahora se dan batalla por dividir sus bienes además de los dolores de cabeza que le han causado a ambos resolver el tema de la custodia, que Angelina quiere por completo.

Angelina Jolie fue descubierta "infraganti" con The Weeknd

Angelina Jolie fue vista cenando en un reconocido restaurante de Los Ángeles con el famoso cantante "The Weeknd". La cena en "Giorgio Baldi", el restó de comida italiana, duró varias horas pero ambos se despidieron en la puerta y cada uno se fue por separado, lo que puede ser interpretado como una estrategia para desviar a la prensa.

Si bien el encuentro pudo haber sido por motivos laborales, la posibilidad de un nuevo romance comenzó a tomar fuerza dadas las miradas que intercambiaron durante el encuentro.

Abel, es el verdadero nombre de The Weeknd quien está llevando adelante un ambicioso proyecto como actor y productor en Hollywood, que tendría a Angelina Jolie como actriz protagónica.