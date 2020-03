Coronavirus: los consejos de un astronauta para enfrentar la cuarentena

View this post on Instagram

Gestern durfte ich das erste Europäische Service Modul ESM besichtigen, das AIRBUS gerade in Bremen für das Orion-Raumschiff der @nasa baut. Und der Vertrag zwischen der @europeanspaceagency und AIRBUS für das zweite Modul ist nun ebenfalls unterschrieben! Europa baut nun den Antrieb sowie die Versorgungssysteme für Wasser, Luft, Energie und Temperaturregulierung für die Astronauten in der Orion Kapsel. Mit diesem neuen Super-Raumschiff sind Weltraumreisen möglich, die 1000 mal weiter weg von der Erde führen, als es derzeit möglich ist! Damit wird vielleicht sogar eines Tages mein Traum von einer Reise zum Mond oder zu einer Station im Mondorbit wahr ... #Bremen #Airbus #ESM #Orion #NASA #ESA #space #spacecraft