Chris Noth, de "Sex and the City" fue acusado de agresión sexual

Chris Noth, quien le dio vida a Mr. Big en la serie "Sex and the City“, fue acusado por agresión sexual por parte de dos mujeres de acuerdo a la información que dio a conocer The Hollywood Reporter.

De acuerdo a las denuncias, los ataques habrían ocurrido uno en 2004 y el otro en 2015. Ambas prestaron testimonio a la publicación que, para proteger su identidad, sólo se las conoce como Zoe y Lily,



Estas declaraciones fueron impulsadas por el regreso de la serie de HBO que lleva por nombre And Just Like That y tiene al elenco original entre el que se encuentran Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon, Kristin Davis y el propio Noth en su papel de Mr. Big que lo catapultó a la fama internacional.



Según el testimonio de una de las denunciantes, el actor la habría atacado sexualmente, acto por el cual luego debió ser hospitalizada debido a las heridas que le infligió.

El descargo de Chris Noth tras las acusaciones

Lejos de guardar silencio, Chris Noth hizo su descargo a través de un comunicado de prensa en el que negó las acusaciones. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, afirmó el intérprete.

“No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres”, agregó en su descargo.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Los Ángeles se está tomando los testimonios publicados por la revista muy en serio y han abierto una investigación.

