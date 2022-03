Chris Rock rompió el silencio tras el escándalo con Will Smith en los Oscar

El escándalo entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 generó una gran repercusión y debate.

En medio del revuelo, y tras el descargo del actor ante su accionar violento por defender a su esposa, Jada Pinkett Smith, el comediante decidió romper el silencio sobre lo ocurrido.



"Todavía estoy procesando lo que pasó", dijo Chris Rock en uno de sus shows de standup que marcaba también su primera aparición pública tras la premiación.



"No tengo mucho que decir sobre lo que pasó. Así que si vinieron a escuchar eso, tengo un espectáculo que escribí antes del fin de semana. Estoy todavía procesando que pasó. En algún momento hablaré sobre esa mierda. Y será algo serio y divertido".

Qué dijeron Jada Pinkett y los hijos de Will Smith tras el episodio en los Oscar

Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, a quién agredió con sus bromas el comediante Chris Rock, no se ha pronunciado de manera pública y oficial sobre el tema.



Contrario al silencio de Jada, el hijo mayor de Will Smtih y Jada Pinkett se habló en Twitter y se refirió en medio de este escándalo, con una frase que pone en tela de juicio el arrepentimiento del actor, frente a estos hechos. “And That’s How We Do It”, en castellano: “Y así es cómo lo hacemos”.