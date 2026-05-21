La compra más extravagante que hizo Bill Gates y considera "decadente"

Bill Gates protagonizó un episodio singular en su vida al reconocer cuál fue la compra más extravagante que realizó, un gasto que durante años consideró innecesario. La anécdota reveló un costado distinto del empresario, acostumbrado a hablar de innovación y filantropía. Con esta confesión, el fundador de Microsoft dejó entrever cómo sus decisiones se conectan con la manera en que entiende el valor de los recursos.

Bill Gates reveló cuál fue la compra más extravagante que realizó, pero que considera “decadente”

Bill Gates se refirió a la compra más extravagante de su trayectoria, un hecho que en su momento calificó como un exceso y que con el tiempo adquirió otro significado. La revelación del magnate dejó entrever cómo equilibra sus responsabilidades y sus elecciones personales. La experiencia mostró una faceta distinta del empresario, habitualmente asociado a un perfil más bajo, y permitió conocer cómo maneja parte de su riqueza.

Bill Gates

El empresario, quien se encuentra entre los más influyentes del mundo, reveló durante una reciente entrevista un gasto que consideró extravagante. En una conversación con el medio británico The Morning, el cofundador de Microsoft confesó que durante años consideró que su compra no tenía sentido, aunque con el tiempo cambió su percepción. La revelación generó interés entre sus seguidores, principalmente porque mostró una faceta más personal de su vida.

El propio Bill Gates explicó que se trató de la adquisición de un avión privado. “Durante mucho tiempo pensé que tener un avión era decadente”, señaló, reconociendo que en sus primeros años de éxito evitaba ese tipo de lujos. Sin embargo, con el crecimiento de sus responsabilidades y la necesidad de desplazarse con rapidez, por la firma que tiene con su exesposa, terminó aceptando que la compra era funcional a su vida profesional.

Bill Gates

Durante la entrevista, el magnate detalló que la decisión vinculada con los viajes a los destinos más lejanos a los que les toca viajar junto a la Fundación Bill y Melinda Gates. La compra de este vehículo le permitía optimizar tiempos y atender proyectos de gran escala. La confesión mostró cómo la línea entre lo personal y lo laboral se difuminó por la eficacia y la posibilidad de atender con mayor precisión sus compromisos.

Bill Gates sostiene que su dinero debe tener un retorno a la sociedad

Más allá de los gastos, Bill Gates reveló en distintas entrevistas cómo es su postura sobre el destino de su fortuna. En una entrevista, afirmó que no planea dejar grandes sumas de dinero a sus hijos. “No dejaré el dinero a mis hijos, creo que fortunas como la mía tienen que tener un retorno con la sociedad”, expresó. Sus palabras dejaron en claro la mirada sencilla que mantiene desde la creación de Microsoft.

Melinda French y Bill Gates

El reconocido filántropo explicó que sus hijos recibirán una educación sólida y oportunidades, pero no una herencia desproporcionada. Su idea es que el capital acumulado se destine a proyectos que generen impacto social, especialmente en áreas como la salud, la educación y la reducción de la pobreza. Esta visión se alinea con el trabajo que realiza a través de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Además, Bill Gates insiste en que, para él, la riqueza debe ser un instrumento para mejorar la vida de las personas. Su enfoque busca que los recursos se canalicen hacia iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y la equidad. En sus declaraciones, subrayó que sus hijos sí recibirán una herencia considerable, pero que dejará la mayoría de sus ingresos, estimados en más de 140.000 millones de dólares, para que se utilicen en causas sociales.

Bill Gates

Bill Gates protagonizó un episodio singular al reconocer cuál fue la compra más extravagante de su vida, un gasto que durante años consideró innecesario y que finalmente terminó aceptando. La experiencia permitió conocer un costado distinto del empresario, habitualmente vinculado a la innovación y la filantropía, y mostró cómo sus decisiones privadas se relacionan con la manera en que interpreta el valor de su fortuna.

VDV