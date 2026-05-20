De La Joaqui a Vero Lozano: las famosas impusieron el corset en los Martín Fierro 2026

La última edición de los Premios Martín Fierro 2026 se convirtió en el reflejo exacto de las tendencias que dominan el mundo de la moda, consolidando una noche donde el glamour, la sofisticación y el diseño de autor local fueron los grandes protagonistas sobre la alfombra roja. En este escenario de máxima exposición, una estructura clásica del guardarropa femenino como el corset logró unificar los estilos de La Joaqui, Verónica Lozano, Wanda Nara y Sofi Gonet, demostrando una enorme versatilidad para adaptarse a diferentes celebridades.

Desde las propuestas de impronta urbana y vanguardista hasta las elecciones ligadas a la alta costura tradicional, las figuras de la noche coincidieron de manera unánime en una elección estética determinante. Esta silueta no solo funcionó como el hilo conductor visual de la velada, sino que también demostró su capacidad para renovar por completo los códigos de la elegancia contemporánea, coronándose como la estrella indiscutida de la gala.

De La Joaqui a Vero Lozano: las famosas impusieron el corset en los Martín Fierro

La gran noche del espectáculo dejó cuatro propuestas sumamente inspiradoras que demostraron cómo adaptar una misma matriz de diseño a la personalidad y al sello único de cada mujer. En primer lugar, la conductora y empresaria Wanda Nara deslumbró a los todos al optar por un imponente vestido de corte sirena en tono marfil, donde un delicado corset drapeado ceñía y esculpía su figura con absoluta delicadeza y elegancia clásica.

Wanda Nara con corset drapeado

El impactante look de Wanda Nara

Por su parte, La Joaqui prefirió explorar una estética de romance gótico sumamente moderno, combinando una falda satinada de gran caída con un sensual e impactante corset de encaje negro ornamentado con transparencias.

La Joaqui en los Martín Fierro

La Joaqui y Luck Ra en los Martín Fierro

En una línea más minimalista, Vero Lozano dio cátedra de sofisticación con un vestido de satén oscuro de líneas sumamente limpias, cuyo torso estructurado emulaba las formas de un corset de escote asimétrico y bolsillos funcionales.

Vero Lozano en los Martín Fierro

Vero Lozano y su estilo minimalista

Finalmente, la influencer Sofía Gonet sorprendió con una propuesta de diseño conceptual en tonos champagne y celeste, coronada por un impecable y rígido corset satinado que equilibraba a la perfección el gran volumen de su falda.

La Reini rindió homenaje a la escarapela

Por qué las famosas apostaron a los corsets en el Martín Fierro

La notable y masiva presencia de esta silueta en la entrega de premios local no es casual, sino la confirmación de un fenómeno estético que pisa con gran firmeza a nivel internacional. A lo largo de la historia, el corset transitó una fascinante evolución, pasando de ser una prenda interior rígida, restrictiva y oculta a transformarse en un verdadero símbolo de liberación femenina y diseño de vanguardia.

En la actualidad, las firmas de lujo más influyentes de las capitales de la moda reinterpretaron por completo su concepto primitivo, rescatando sus líneas estructurales para convertirlas en piezas centrales de sus colecciones de pasarela. El panorama contemporáneo prefiere contrarrestar la rigidez de las ballenas tradicionales mediante el uso de texturas fluidas y asimetrías, logrando un equilibrio visual perfecto que se adapta con facilidad tanto a los armarios urbanos del día a día como a los diseños de gala más exclusivos y sofisticados del mundo.

La Joaqui y el detalle de las ballenas

En definitiva, la gran gala de los Martín Fierro terminó por confirmar que, ya sea a través de la sofisticación de Wanda Nara, la osadía de La Joaqui, el minimalismo de Vero Lozano o la originalidad de Sofía Gonet, esta icónica prenda estructurada es la reina absoluta de la temporada actual.