Dolor por la muerte de Bob Saget, la estrella de "Full House"

El mundo del espectáculo llora la muerte de Bob Saget, recordado por ser uno de los protagonistas de la serie televisiva "Full House", que se emitió entre los 80 y 90.

El actor fue encontrado sin vida en su habitación de Hotel en Florida el pasado domingo. "Hoy más temprano, agentes fueron convocados al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, para una llamada sobre un hombre inconsciente en una habitación de hotel. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en lugar. Los detectives no encontraron signos delictivos o uso de drogas", aseguraron fuentes policiales del condado Orange.



La muerte del artista aún continúa siendo un misterio y se investigan las causas.

Bob Saget, de carrera comediante, saltó a la fama mundial al darle vida a Danny Tanner, un padre viudo de tres hijas que debía criarlas lo mejor posible ayudado por su cuñado Jesse y su amigo Joey. "Full House" tuvo ocho temporadas, entre 1987-1995, y un revival en llamado "Fuller House" que se emitió por Netflix en 2016.



Actualmente, el actor recorría los Estados Unidos con su especial de comedia y stand up. Su última presentación en un escenario se dio horas antes de su muerte en Jacksonville, Florida.

John Stamos, otros actores de "Full House'" impactados por la muerte de Bob Saget

"Estoy abatido. Destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby", escribió John Stamos completamente destrozado tras la partida de Saget.

Por su Candace Cameron Bure, quien interpretó a una de sus hijas en "Full House", también recurrió a sus redes sociales para hablar del actor. "No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quise mucho", escribió.

Kat Dennings, quien actuó junto a Saget en la comedia "Raising Dad", también se expresó por lo sucedido. "Oh, Dios. ¡Bob Saget! El hombre más encantador. Fui su hija en la televisión durante una temporada y él siempre fue tan amable y protector. Lo siento mucho por su familia".

VO