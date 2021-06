Dolor por la muerte de la actriz Romy Walthall, a los 57 años

Hollywood llora la muerte de Romy Walthall, también conocida como Romy Windsor, quien murió a los 57 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el director Morgan Krantz, quien a través de sus redes despidió a la actriz con una serie de fotos y recuerdos.

La intérprete, que fue parte de la película Contracara (1997) y también de la serie X Files, sufrió un ataque cardíaco en Los Ángeles. “Descansa en paz, ma. Te amo”, escribió su hijo en Instagram. Por su parte, Isabella, otra de las hijas de la actriz, destacó: “Me he resignado al hecho de que nunca habrá una combinación apropiada de palabras terrenales para describir con precisión a mi madre. Ella era todo a la vez. Ella fue mi primer amor. Era la mujer más hermosa que he visto en mi vida y era malvada, divertida, clara y oscura, y poseía el tipo de magia que realmente no ves. (...) Siempre, siempre, siempre te amaré ferozmente“.



Nacida el 16 de septiembre de 1963 en Pasadena, Texas, Walthall fue modelo y trabajó en televisión. Su debut en la pantalla grande fue en 1984 en Up the Creek, una comedia de bajo presupuesto. Más tarde fue parte del film A Bunny’s Tale, basado en la célebre investigación de Gloria Steinem sobre Playboy, y luego tuvo su paso por los filmes de terror con Aullidos IV y la adaptación del clásico de Edgar Allan Poe House of Usher, ambas de 1989.



El rol que la catapultó a la fama mundial fue su papel de Kimberly, la secretaria de John Travolta en Contracara. Luego, en televisión, Walthall fue parte del elenco de Luz de Luna, Man of the People, Hotel Malibu, Murder One y The X-Files, entre otros shows.

Tras retirarse en 2011, trabajó como profesora de teatro en Los Ángeles.

