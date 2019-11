El mal momento de Ricardo y el Chino Darín en España

Ricardo y Chino Darín protagonizaron un incómodo momento y fueron repudiados en las redes sociales, tras su paso por la TV española donde promocionaron su filme, La odisea de los giles.

Los actores estaban invitados al programa El hormiguero, de Antena 3, y fueron criticados por reírse de un chiste de mal gusto que realizó el cocinero Karlos Arguiñano.

El chef contó un cuento sobre una violación que generó la risa de los presentes pero que provocó indignación en las redes sociales, sobre todo, porque el ciclo fue emitido el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

Tras este desafortunado momento, Arguiñano pidió disculpas públicas en Twitter. “Conté un chiste que no tenía que contar. Quiero pedir perdón a todo el mundo. Estoy pasando un mal día. Me colé, fueron 15 segundos que me han destrozado. Pero bueno, la vida continúa y tengo que seguir. Perdón de verdad”, dijo en la red social.