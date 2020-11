El pícaro like del Papa Francisco a una modelo brasilera

Un verdadero revuelo se armó luego de un supuesto like del Papa Francisco. Es que le habría puesto "me gusta" a una sensual modelo brasilera que ya tiene casi 2.2 millones de seguidores.

El pícaro like en cuestión que le habría dado El Papa Francisco a Natalia Garibotto no pasó desapercibido: fue en la foto en la que posa con ropa de colegiala. Sus seguidores la alertaron de lo acontecido y no lo dejó pasar.

La brasilera reaccionó irónicamente: "Al menos me voy al cielo" ante el like del Papa Francisco.





Natalia Garibotto subió la apuesta y volvió a Instagram para compartir un post titulado "En el día de hoy fui bendecida", en el que mostró una captura de pantalla con el "me gusta" del Papa Francisco. El supuesto like, desapareció más tarde.

Lo que no quedó claro es si efectivamente El Papa Francisco fue el autor de esta reacción o alguien que se encarga del manejo de su cuenta oficial.



Para colmo, también le puso "me gusta" a un video de playa en el que la modelo promociona una bebida energética. Ambas publicaciones se subieron el mismo día 5 de octubre.

¡Qué pícaro el Papa Francisco! A Natalia Garibotto le sirvió para hacerse más famosa...