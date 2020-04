Eva Mendes contó por qué no expone su vida con Ryan Gosling

Eva Mendes y Ryan Gosling mantienen una vida familiar alejada de las cámaras y la exposición. Las estrellas de Hollywood decidieron mantener su privacidad lejos del asedio mediático.

En sus redes sociales, la actriz comparte parte de sus trabajos pero ninguna postal dedicada a su marido y sus hijas, Esmeralda y Amanda. "Decidí que voy a publicar cosas que me conmueven con la esperanza de que también los conmuevan. Como no publico sobre mi familia, y siento que no está bien publicar sobre el trabajo, aquí tienes... Una de mis obras de arte favoritas de uno de mis artistas favoritos", dijo en una de sus últimas publicaciones.

Luego, ante la consulta de una seguidora de por qué no muestra a su familia disparó contundente. "Siempre tuve el límite claro cuando se trata de mi marido y de mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana. Mis hijas son pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente", dijo.

La actriz también se refirió a su marido y aclaró: "Funcionamos de esta manera entre nosotros: lo nuestro es privado".