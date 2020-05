Ivana Icardi se hizo un test de embarazo en vivo y ya están los resultados

Ivana Icardi se convirtió en una verdadera celebridad en España por su protagonismo en Supervivientes 2020, reality de supervivencia, que se grabó en Honduras.

La hermana de Mauro Icardi logró cautivar la atención de sus seguidores cuando en medio del ciclo se hizo un test de embarazo, tras mantener una relación sentimental con Hugo Sierra, un ex jugador de básquet uruguayo de 45 años que ganó el GH Revolution en España (2017).

Después de anunciar sus dudas sobre su regla, la cuñada de Wanda Nara anunció cuál es el resultado de la prueba. "Hugo puedes quedarte tranquilo porque no estoy embarazada. Sinceramente no me encuentro preparada para ser madre", contó.