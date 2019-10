Jennifer Aniston se unió a Instagram y batió un récord mundial

Jennifer Aniston se unió a Instagram esta semana y fue todo un suceso. La actriz, reconocida mundialmente por su papel de Rachel Green en Friends, abrió su cuenta oficial en la red social con una foto de lo más elocuente: reunió a todo el cast de la serie y se tomó una selfie con Matt LeBlanc, David Schiwmer, Matthew Perry, Lisa Kudrow y Courteney Cox.

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

Una vez que Aniston hizo esta primera publicación, la aplicación se colapsó y de hecho muchos usuarios se quejaron de no poder darle "seguir" a la actriz. Es porque la intérprete generó tanta revolución que rompió Instagram y logró alcanzar un insólito récord mundial.

De esta manera, Jennifer consiguió superar el millón de seguidores en 5 horas y 16 minutos, superando el récord de Meghan Markle y el príncipe Harry, que en abril abrieron una cuenta y llegaron al millón en 5 horas y 45 minutos, así lo reconoció en Twitter el Guinness World Records.

Friends star Jennifer Aniston received a warm welcome to Instagram, as fans helped her break the record for the fastest time to 1M followers ⏱️ https://t.co/sx2yutwEWL