Este fin de semana, el portal E! Entertainment confirmó la ruptura entre Kim Kardashian y Pete Davidson. El romance que comenzó como un beso en un sketch del famoso programa Saturday Night Live, duró 9 meses y terminó sin que sus protagonistas hablen al respecto. Quien se refirió al tema en redes sociales fue el ex de Kardashian, Kanye West, con una polémica broma.

Kanye West se burló en redes sociales de la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson

Lo de Kardashian y Davidson parecía ir realmente en serio, pero según publicó Page Six, decidieron ponerle fin a su relación y mantener una amistad. “Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación” confirmó una fuente cercana a la pareja.

Kanye West se burló en redes sociales de la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson

Hasta el momento Kim y Pete no dieron declaraciones respecto a la ruptura. Pete Davidson se encuentra en Australia filmando una cita, mientras que Kim Kardashian permanece en Estados Unidos al cuidado de sus hijos. Una fuente cercana a la revista People informó que las personas que conviven con la empresaria dejaron ver que la relación no tenía pretensiones de ser muy extensa.

Kanye West se burló en redes sociales de la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson

En las últimas horas, Kanye West sorprendió en sus redes sociales al compartir una portada ficticia del New York Times que decía “Skete Davidson muerto a los 28 años”. El rapero apodó a Davidson “Skete” por su enemistad pública contra el comediante desde que comenzó a salir con su ex mujer. Pero esta publicación, que recaudó más de un millón de “me gusta”, no fue la primera vez que atacó a Pete: en su video musical de la canción “Eazy”, Kanye entierra vivo al cómico.

Kanye West se burló en redes sociales de la separación de Kim Kardashian y Pete Davidson

Horas después de publicar la polémica broma en contra de Pete Davidson, Kanye West borró la publicación.